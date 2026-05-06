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Flamengo x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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Foto: Reprodução / Palmeiras
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/05/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Palmeiras visita o Flamengo para um duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto está marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida será transmitido pelo SporTV.

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Situação na tabela

  • Flamengo - 14 pontos em 9 jogos - 9º lugar
  • Palmeiras - 21 pontos em 9 jogos - 1º lugar

 

Prováveis escalações

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Souza, Da Mata, Ramires, Guilherme Gomes, Juan Sayago, Kaio Nóbrega, Luiz Felipe, Douglas Telles e Josmar
Técnico: Bruno Pivetti

Palmeiras: Kauan Lima; Koné Mohamed, André Lucas, João Paulo, Rafael Coutinho, Guilherme Nogueira, Fabiano, Eduardo Conceição, João Gabriel, Felipe Teresa e Heittor Vinicius
Técnico: Allan Barcellos

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo
  • Assistentes: Victor Augusto Camões e Beatriz Geraldini de Sousa

 


 

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