Flamengo x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, o Palmeiras visita o Flamengo para um duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto está marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida será transmitido pelo SporTV.

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Situação na tabela

Flamengo - 14 pontos em 9 jogos - 9 º lugar

lugar Palmeiras - 21 pontos em 9 jogos - 1 º lugar

Prováveis escalações

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Souza, Da Mata, Ramires, Guilherme Gomes, Juan Sayago, Kaio Nóbrega, Luiz Felipe, Douglas Telles e Josmar

Técnico: Bruno Pivetti

Palmeiras: Kauan Lima; Koné Mohamed, André Lucas, João Paulo, Rafael Coutinho, Guilherme Nogueira, Fabiano, Eduardo Conceição, João Gabriel, Felipe Teresa e Heittor Vinicius

Técnico: Allan Barcellos

Arbitragem

Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo

Felipe da Silva Goncalves Paludo Assistentes: Victor Augusto Camões e Beatriz Geraldini de Sousa



