Flamengo x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, o Palmeiras visita o Flamengo para um duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto está marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Onde assistir
A partida será transmitido pelo SporTV.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação na tabela
- Flamengo - 14 pontos em 9 jogos - 9º lugar
- Palmeiras - 21 pontos em 9 jogos - 1º lugar
Prováveis escalações
Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Souza, Da Mata, Ramires, Guilherme Gomes, Juan Sayago, Kaio Nóbrega, Luiz Felipe, Douglas Telles e Josmar
Técnico: Bruno Pivetti
Palmeiras: Kauan Lima; Koné Mohamed, André Lucas, João Paulo, Rafael Coutinho, Guilherme Nogueira, Fabiano, Eduardo Conceição, João Gabriel, Felipe Teresa e Heittor Vinicius
Técnico: Allan Barcellos
Arbitragem
- Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo
- Assistentes: Victor Augusto Camões e Beatriz Geraldini de Sousa