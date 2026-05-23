Palmeiras repete time, e Flamengo tem novidade no banco; veja escalações

Flamengo e Palmeiras estão escalados para o jogo deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que coloca frente a frente o vice-líder e líder da competição. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Para esta partida, Abel Ferreira repetiu a escalação do time, que foi derrotado pelo Cerro Porteño, na quarta-feira. Ele terá o retorno de Felipe Anderson, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, que começa no banco. Já Leonardo Jardim tem a volta de Gonzalo Plata, que se recuperou de dores no joelho esquerdo. Por outro lado, tem a baixa de Danilo, suspenso.

Se vencer, o líder Palmeiras abre uma vantagem de sete pontos. Em caso de vitória rubro-negra, o vice-líder Flamengo encosta na ponta, ficando a um ponto de distância e com um jogo a menos. O empate, por sua vez, mantém a diferença de quatro pontos.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Emiliano Martínez; Allan, Jhon Arias e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

Escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Lino e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Desfalques: Arrascaeta (cirurgia na clavícula), Everton Cebolinha (lesão no quadril), Pulgar (transição física) e Danilo (suspenso).

Como chegam as equipes?

O Flamengo aparece na segunda colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 15 jogos, e vem de um empate com o Athletico-PR. O time de Leonardo Jardim tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na competição continental, o Rubro-Negro já está garantido no mata-mata, com dez pontos, liderando o Grupo A, e vem de uma vitória sobre o Estudiantes.

Por sua vez, o Palmeiras chega ao duelo como líder do Brasileirão, com 35 pontos em 16 jogos. A equipe de Abel Ferreira tenta recuperar o caminho das vitórias no torneio e vem de três empates seguidos, sendo o mais recente contra o Cruzeiro. O Verdão tem apenas um triunfo nos últimos cinco jogos do Brasileiro.

Já na Libertadores, o Verdão também vem de momento instável e perdeu a liderança do Grupo F ao ser derrotado, em casa, pelo Cerro Porteño por 1 a 0, pela quinta rodada. O clube paulista, portanto, deixou para a última rodada para definir a vaga nas oitavas.

Arbitragem Flamengo x Palmeiras

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda (ES)

: Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes : Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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