Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir, histórico, estatísticas e prováveis escalações

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na noite deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto coloca frente a frente o líder e o vice-líder do torneio nacional.

Onde assistir ao vivo?

TV: Premiere (pay-per-view) e SporTV

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega ao duelo como líder do Brasileirão, com 35 pontos em 16 jogos. A equipe de Abel Ferreira tenta recuperar o caminho das vitórias no torneio e vem de três empates seguidos, sendo o mais recente contra o Cruzeiro. O Verdão tem apenas um triunfo nos últimos cinco jogos do Brasileiro.

Já na Libertadores, o Verdão também vem de momento instável e perdeu a liderança do Grupo F ao ser derrotado, em casa, pelo Cerro Porteño por 1 a 0, pela quinta rodada. O clube paulista, portanto, deixou para a última rodada para definir a vaga nas oitavas.

Enquanto isso, o Flamengo aparece na segunda colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 15 jogos, e vem de um empate com o Athletico-PR. O time de Leonardo Jardim tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na competição continental, o Rubro-Negro já está garantido no mata-mata, com dez pontos, liderando o Grupo A, e vem de uma vitória sobre o Estudiantes.

Estatísticas

Palmeiras e Flamengo fazem um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Líder com 35 pontos, o Verdão permanecerá na ponta independentemente do resultado. Contudo, pode ver o rival colar. Atualmente, o Flamengo é o segundo colocado, com 31 pontos e um jogo a menos.

A equipe carioca, em 15 jogos, soma nove vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 28 gols marcados e 13 sofridos. Em 16 jogos, o Palmeiras tem um aproveitamento de 72%, com dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O time de Abel Ferreira fez 26 gols e sofreu 13.

Flamengo na temporada

Jogos: 35

Vitórias: 19

Empates: 7

Derrotas: 9

Gols marcados: 67

Gols sofridos: 34

Artilheiro: Pedro, com 18 gols

Palmeiras na temporada

Jogos: 35

Vitórias: 23

Empates: 8

Derrotas: 4

Gols marcados: 56

Gols sofridos: 27

Artilheiro: Flaco López, com 13 gols

Flamengo x Palmeiras: histórico do confronto

Flamengo e Palmeiras têm disputado a hegemonia no futebol brasileiro e continental, o que acirra a rivalidade entre as equipes. O confronto é bem equilibrado, com o Verdão levando uma breve vantagem, com 49 vitórias, contra 48 do Rubro-Negro. Nos últimos cinco jogos, porém, o time carioca é quem levou a melhor, com três vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe flamenguista defende uma invencibilidade de dez anos como mandante. A última vitória palmeirense jogando fora de casa foi em 2016, jogando no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Prováveis escalações

Para este duelo, o técnico Leonardo Jardim pode ter os retornos do meio-campista Pulgar e do atacante Plata. Recuperados de lesão, ambos treinaram com o elenco durante a preparação da equipe e podem ficar à disposição da comissão técnica. Por outro lado, Danilo será baixa. Expulso diante do Athletico-PR, cumprirá suspensão automática.

Já do lado palmeirense, Abel Ferreira conta com a volta de Allan, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro. Na quarta-feira, o camisa 40 já foi titular no compromisso pela Libertadores. Além disso, Felipe Anderson, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, viajou e será opção.

🔴⚫ Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Plata), Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Desfalques : Arrascaeta (cirurgia na clavícula), Everton Cebolinha (lesão no quadril) e Danilo (suspenso)

: Arrascaeta (cirurgia na clavícula), Everton Cebolinha (lesão no quadril) e Danilo (suspenso) Dúvidas: Plata e Pulgar

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Mauricio (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques : Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo). Retorno: Allan

Arbitragem Flamengo x Palmeiras

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda (ES)

: Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes : Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha técnica

🔴⚫ Flamengo x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Campeonato Brasileiro

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximos jogos

🔴⚫ Flamengo

Jogo: Flamengo x Cusco-PER

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟢⚪ Palmeiras

Jogo: Junior Barranquilla-COL x Palmeiras

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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