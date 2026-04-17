Flaco López celebra fim de jejum e valoriza vitória do Palmeiras em "jogo muito difícil"

Flaco López anotou, de pênalti, o gol da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da Copa Libertadores. O argentino celebrou o fim do "jejum" de um mês e valorizou o resultado obtido no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

"Já vinha de seis jogos em que não conseguia ajudar o time com gols. Hoje peguei a responsabilidade do pênalti, estava confiante. Todo mundo tem que pedalar junto. Feliz com a vitória em um jogo muito difícil. Quando não dá para jogar bem, tem que ganhar. Eu ajustei ao máximo e deu certo, ele não chegou. O importante é fazer, do jeito que for. Hoje conseguimos três pontos importantes na classificatória e continuar lutando", disse à Paramount+.

O atacante argentino havia marcado pela última vez na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 15 de março. Depois disso, o Alviver disputou seis jogos, mas Flaco não marcou em nenhum deles. Contudo, contribuiu com três assistências.

O Verdão abriu o placar com Murilo, aos 26 do primeiro tempo, teve chance de ampliar, mas acabou sofrendo o empate aos 40, antes do intervalo. Na segunda etapa, Flaco López garantiu os três pontos.

Situação do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição continental e, com isso, lidera o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Agora, a equipe Alviverde vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder, com 26 pontos.

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