Flaco López pode se isolar no top 3 de artilheiros do Palmeiras no século XXI

Artilheiro do Palmeiras nesta temporada, Flaco López pode se aproximar de mais um marco com a camisa do Verdão. O atacante argentino tem a chance de se isolar no top 3 dos maiores artilheiros do clube no século XXI nesta quarta-feira, no duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Jacuipense.

Flaco está a um gol de superar Rony e se isolar na terceira posição entre os artilheiros do Palmeiras neste período citado. No momento, o argentino soma 70 bolas na rede, ao lado do ex-companheiro, ficando atrás somente de Raphael Veiga (109) e Dudu (88).

O argentino chegou ao Palmeiras em 2022 como uma promessa após se destacar pelo Lanús, da Argentina. Ele passou por um processo de adaptação até se consolidar como uma das principais referências ofensivas do time. Pelo Verdão, ele soma 211 jogos e 70 bolas na rede.

Pelo clube, ele conquistou três Campeonatos Paulistas (2023, 2024 e 2026), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Nesta temporada, Flaco López é um dos jogadores que mais entrou em campo. Ele disputou 31 jogos, como titular, marcou 13 gols e deu sete assistências. Um dos "garçons" do ano, ele está a uma de alcançar a 18ª posição na lista de palmeirenses com mais passes para gol neste século (soma 19, uma atrás de Piquerez, Edmundo, Robinho, Muñoz e Leandro, todos com 20).

Flaco tem sido peça importante no time de Abel Ferreira. Seu bom momento tem lhe rendido convocações à seleção argentina. Pré-convocado por Lionel Scaloni, o atleta vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

Situação do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras tem boa vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na partida de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no dia 23 de abril, o Verdão venceu por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson.

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Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Jacuipense x Palmeiras

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)

Data e horário: 13 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)