“Fizemos bom jogo, mas poderia ser melhor”, avalia capitão Dudu

Embora não tenha feito uma de suas melhores exibições, o Palmeiras ganhou do Novorizontino por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O atacante Dudu, dono da tarja de capitão, admitiu que o rendimento do time não foi o ideal.

No primeiro tempo, ao cobrar pênalti sofrido por Miguel Borja, o próprio Dudu inaugurou o marcador. Na etapa complementar, apesar de cometer alguns erros, o Palmeiras aumentou por meio de Willian e ainda conseguiu marcar o terceiro com Keno.

“Fizemos um bom jogo, mas poderia ser melhor. Sempre falamos que temos que dar o melhor. No finalzinho, em algumas bolas, a gente desconcentrou e errou alguns passes. Acho que foi por isso que ele (técnico Roger Machado) ficou um pouco bravo”, disse Dudu à TV Globo.

O capitão concordou com a cobrança do treinador e ainda afirmou que a vantagem poderia ser ainda mais dilatada. “Ele nos cobra muito, com razão. Se a gente tivesse caprichado mais, com mais concentração no final, poderíamos ter feito mais gols”, afirmou.

O jogo decisivo está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com a vantagem confortável alcançada na condição de visitante, o Palmeiras passa de fase mesmo com uma derrota por dois gols de diferença em São Paulo.

“Sabemos que fizemos um bom resultado, mas futebol é complicado”, disse Dudu, pregando cautela antes do duelo de volta. “Tem outro jogo. Respeitamos o time deles e vamos procurar descansar agora para poder fazer um bom jogo na quarta”, completou.

Convocado para defender a seleção colombiana em dois amistosos, o centroavante Miguel Borja é desfalque certo para o confronto decisivo com o Novorizontino. Assim, Roger Machado pode deslocar Willian para o comando de ataque e promover a entrada de Keno pelo lado direito.