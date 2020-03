Filmes, documentários e livros para matar a saudade do Palmeiras na quarentena

Com os campeonatos paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus, o jeito de matar a saudade do Palmeiras é voltando atrás e relembrando jogos, histórias e jogadores que marcaram o Verdão. Para ajudar o torcedor nesta missão, aqui vai algumas sugestões de livros, documentários e filmes que vão deixar sua quarentena mais alviverde.

Filmes (ficção):

1. O casamento de Romeu e Julieta, dirigido por Bruno Barreto (2005).

A comédia romântica traz o casal formado por Romeu (Marco Ricca), corintiano, e Julieta (Luana Piovani), palmeirense. O filme se passa em 1999, ano em que o Verdão elimina o Corinthians na Libertadores, se sagra campeão continental e enfrenta o Manchester United no Mundial. A trama traz o relacionamento dos protagonistas em meio a temporada histórica do Verdão.

2. Boleiros – Era Uma Vez o Futebol, dirigido por Ugo Giorgetti (1998).

Em um bar de São Paulo, ex-jogadores do futebol paulista se reúnem para contar glórias e histórias do passado. O longa conta com a famosa frase: “Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians”, dita por Edil (Lima Duarte), técnico do Palmeiras na trama.

Documentários:

1. 12 de Junho de 93 – O Dia da Paixão Palmeirense, dirigido por Jaime Queiroz e Mauro Betting (2014).

O documentário aborda a conquista do título do Campeonato Paulista de 1993 sobre o Corinthians, que deu fim a uma fila de 16 anos sem títulos.

2. Um craque chamado Divino, dirigido por Penna Filho (2006)

O documentário traz a trajetória de Ademir da Guia, o Divino, durante as décadas de 1960 e 1970 vestindo a camisa do Palmeiras. A produção conta com relatos de Juca Kfouri, Leivinha, Alberto Helena Júnior e o maestro e escritor Kleber Mazziero.

3. Palmeiras – O Campeão do Século, dirigido por Mauro Betting e Kim Teixeira (2016)

A obra celebra a história centenária do Palmeiras, passando pela fundação, o primeiro título em 1920, até a conquista da Copa do Brasil em 2015.

4. Segundo Tempo, dirigido por Rogério Zagallo (2017)

O documentário narra a transição do Palestra Itália para o Allianz Parque, mostrando o último jogo no Jardim Suspenso, a transição e a reinauguração da casa palmeirense.

5. Libertadores 99, Gazeta Esportiva (2019)

Mini-doc produzido pela Gazeta Esportiva, com roteiro e reportagem de Bruno Ceccon, aborda a conquista da Libertadores pelo Palmeiras em 1999. O material está disponível no YouTube:

Livros:

1. Meu nome é Enea, escrito por Mauro Betting e Bruno Elias (Onze Cultural, 2016)

A obra conta a trajetória do nono título nacional conquistado pelo Palmeiras, o Campeonato Brasileiro de 2016.

2. Bíblia do Palmeirense, escrito por Jota Christianini (Panda Books, 2014)

Produto comemorativo do centenário do Verdão, a obra conta a história do clube e traz itens fac-símiles de colecionador, como colagens de jornal, pôsters e reproduções de contrato e flâmulas.

3. Palmeiras – A Eterna Academia, escrito por Alberto Helena Junior (DBA e Melhoramentos, 1996)

Conta as glórias e os craques da história do clube, passando por Jair da Rosa Pinto, Djalma Santos, Dudu, Luís Pereira, Leão, Roberto Carlos, Evair, e com destaque para Ademir da Guia.

4. Palmeiras, 100 Anos de Academia, escrito por Mauro Beting (Magma Cultural, 2014)

Livro do centenário do clube, conta com textos de Mauro Beting, Leandro Beguoci, Fábio Chiorino, Marcelo Mendez e Gino Bardelli; e edição final de Mauro Betting. A obra conta a história do clube e destaca 50 figuras: 44 jogadores e seis técnicos que deixaram sua marca no clube.

5. Derby 100 anos, escrito por Celso Unzelte e Paulo Vinícius Coelho (Inbook, 2017)

Publicado no centenário do clássico entre Palmeiras e Corinthians, a obra é divida ao meio e cada metade conta a história dos 50 derbys mais importantes da história a partir da perspectiva de cada clube.

6. Corinthians x Palmeiras – Uma História de Rivalidade, escrito por Antonio Carlos Napoleão (Mauad, 2001)

Mais uma obra que traz à tona o Derby. A obra conta com estatísticas e pesquisas de acervo sobre o clássico, além de depoimentos de jogadores, jornalistas, técnicos e torcedores.

7. Os Dez Mais do Palmeiras, escrito por Mauro Beting (Maquinaria, 2009)

A obra traz o perfil dos dez maiores jogadores da história do Palmeiras .Os nomes foram definidos em eleição realizada entre jornalistas.