Filho de palmeirense Guerra recebe alta e já está em casa

Vitimado por acidente doméstico na semana passada, o pequeno Assael, filho do meio-campista palmeirense Alejandro Guerra, já recebeu alta. Nesta quinta-feira, a família informou que a criança está em casa com mensagens e vídeos publicados em redes sociais.

“Deus é bom. Obrigado a todos por seus bons votos e bênçãos. Já em casa”, escreveu a família no perfil de Assael no Instagram. Na foto que acompanha a mensagem, respondida por vários torcedores, Alejandro Guerra aparece junto com o filho de três anos em uma rede.

Assael sofreu um afogamento na piscina da residência da família e passou alguns dias internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein. Para cuidar do pequeno filho, Guerra ficou fora dos jogos contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro.

Com o meia venezuelano como titular, o Palmeiras acabou derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o Vitória, integrante da zona de rebaixamento.