Filho de Guerra é internado em São Paulo e meia não joga no Equador

O filho de Alejandro Guerra, meia do Palmeiras, foi internado, nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, na unidade do Morumbi. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Barueri, o motivo do acidente foi afogamento.

A assessoria do clube paulista divulgou que o filho do jogador venezuelano sofreu um acidente doméstico na quarta-feira. Segundo o comunicado, o estado da criança é estável e segue sob cuidados médicos.

Através da publicação, o Verdão também apontou que o jogador não entrará em campo para encarar o Barcelona, em Guaiaquil. Guerra integrava a delegação palmeirense no Equador, para o primeiro duelo do mata-mata da Copa Libertadores, mas, segundo o time, está voltando para o Brasil para acompanhar a situação do filho.

Nesta temporada, o jogador da seleção da Venezuela vem sendo um dos destaques do Palmeiras, sendo que marcou seis gols em 24 partidas disputadas. A tendência é que o atacante Miguel Borja jogue no lugar de Guerra. Com isso, o trio de ataque seria formado por Roger Guedes, William e Borja, com Dudu armando o jogo.