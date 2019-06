Fenerbahce acena com pagamento de multa para tirar Lucas Lima do Palmeiras

Lucas Lima pode estar de saída do Palmeiras. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Fenerbahce, da Turquia, tem interesse na contratação do meia. A intenção do clube é pagar a multa do jogador, que cai para 8 milhões de euros (aproximadamente 35 milhões de reais) no mês de julho.

Ainda não aconteceu um contato oficial entre os clubes, porém a tendência é que o time turco apenas espere a virada do mês para comprar o meia à vista.

Único jogador titular nos últimos seis jogos do Palmeiras antes da parada para a Copa América, Lucas Lima conquistou seu espaço no time de Luiz Felipe Scolari. Na atual temporada, são 24 atuações com a camisa palestrina, com uma assistência.

Contratado sob muita expectativa junto ao Santos, o meia não havia conseguido se firmar no Verdão até o início desta temporada. Apesar de ainda não ter balançado as redes, Lucas Lima lidera os quesitos de lançamentos, com 8, e de passes certos, com 106.