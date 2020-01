Melo vê estrangeiros endeusados e defende Luxemburgo com Dudu

O experiente Felipe Melo trabalhou com treinadores renomados em sua carreira, marcada por longa passagem pela Europa. Aos 36 anos de idade, o volante sente que os técnicos estrangeiros vêm sendo supervalorizados no Brasil e, ao lado de Dudu, saiu em defesa de Vanderlei Luxemburgo.

Na última edição do Campeonato Brasileiro, comandado pelo português Jorge Jesus, o Flamengo conquistou o título e estabeleceu novos recordes. O Palmeiras, que teve três técnicos durante o torneio, acabou perdendo o vice para o Santos, dirigido pelo argentino Jorge Sampaoli.

“Precisamos dar mais valor ao produto nacional. No ano passado, o Jesus fez um ótimo trabalho e ganhou títulos. O Sampaoli fez um grande trabalho. O Luxemburgo, também. As pessoas vêm de fora e são deuses e a gente esquece o que os treinadores fizeram por nós. Ele tem uma história muito linda aqui”, disse Melo, na mesma linha de Dudu.

“Não tem nada disso”, declarou o atacante, negando que Luxa seja ultrapassado. “Está dando treinos supermodernos. Eu, particularmente, nunca tinha feito. É um excelente treinador, vitorioso e que tem tudo para nos ajudar a conquistar títulos. Confiamos muito nele e esperamos conquistas”, declarou.

Bancado pelos jogadores, Vanderlei Luxemburgo tem parceria de longa data com o preparador físico Antônio Mello, mantida no Palmeiras. Ao defender o técnico, Felipe Melo contestou até as críticas feitas aos exercícios desenvolvidos na caixa de areia durante a pré-temporada.

“Há críticas que nem vale a pena comentar. Vi críticas de que é ultrapassado (trabalhar) na areia. O Messi está treinando na areia para começar voando. Cabe a gente respeitar, mas não compactuo com as críticas. Sabemos do potencial do nosso técnico e a história por si só já diz o que ele representa para o futebol mundial”, declarou o volante.