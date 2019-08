Felipe Melo será julgado nesta sexta por expulsão contra o Bahia

Expulso contra o Bahia de forma direta ao acertar Lucca no rosto, Felipe Melo será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira e pode desfalcar o Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O volante palestrino foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ao “praticar agressão física ou desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares, assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”. A pena pode variar entre quatro e 12 jogos.

Felipe Melo foi expulso na partida contra o Bahia, no último dia 11, pela 14ª rodada, por acertar o rosto do atacante Lucca com o braço durante disputa de bola pelo alto. Na oportunidade, o árbitro Igor Junio Benevenuto sequer precisou consultar o árbitro de vídeo para confirmar o cartão vermelho direto. O jogador já cumpriu a suspensão contra o Grêmio, no último compromisso do time de Luiz Felipe Scolari na competição nacional.

Na última terça-feira, o camisa 30 voltou a ser expulso, dessa vez pela Copa Libertadores, no primeiro duelo das quartas de final, justamente diante do Grêmio. Na ocasião, o volante recebeu dois amarelos após cometer faltas em Jean Pyerre e Luciano.

Como o jogo contra o Fluminense foi reprogramado para setembro, o Verdão terá uma semana livre para se preparar visando a partida decisiva contra os gremistas. Os jogadores ganharam uma folga nesta quarta-feira, e voltam aos trabalhos já na quinta.