Felipe Melo reclama de falta de descanso antes da final do Paulistão

Felipe Melo reclamou da falta de descanso que o Palmeiras terá de enfrentar antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Após a classificação nos pênaltis na última terça-feira, o Verdão terá um dia a mais para se preparar para o primeiro jogo decisivo do Estadual, no entanto, o volante crê que o intervalo entre as duas importantes partidas não é suficiente.

“Se tratando de finais como essa, é complicado não ter um momento de descanso. Vai ser tiro curto. Temos uma final e logo em seguida dois jogos de Libertadores que podem definir a nossa classificação. Essa situação de falar do calendário não cabe a mim. Creio que tem que rever, principalmente para clubes que chegam em finais, em jogos importantes, como é o nosso caso”, afirmou Felipe Melo.

Apesar de insatisfeito, o “Pitbull”, como é carinhosamente apelidado pela torcida alviverde, garante que o obstáculo não pode ser usado como desculpa pelo Palmeiras. Desde 2008 sem conquistar o Campeonato Paulista, o time do técnico Roger Machado tem a primeira oportunidade do ano para corresponder às expectativas e confirmar o favoritismo que o cercará em todas as competições que vai disputar na atual temporada.

“Independentemente de quem chegar à final, se vai ser São Paulo ou Corinthians, é clássico e para quem quer chegar em uma final, tentar ser campeão, não tem essa situação física. Vamos dar o máximo”, prosseguiu.

Por fim, Felipe Melo também comentou sobre mais uma atuação segura do goleiro Jailson, que se firmou como titular absoluto desde que o novo treinador palmeirense desembarcou na Academia de Futebol. Responsável pela classificação do Verdão nos pênaltis, o camisa 42 foi exaltado por um dos medalhões do elenco.

“Ter uma proteção desde o ataque é muito bom para o Jailson. Claro que quando olhamos para trás e vemos que temos o Jailson, temos uma confiança a mais, e essa confiança acaba sendo recíproca, porque quando ele olha lá na frente e vê a gente lutando e brigando, ele também tem confiança”, concluiu Felipe Melo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com