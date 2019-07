Felipe Melo recebe cartão e desfalca o Palmeiras contra o Vasco

Confira este e outros vídeos em

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, está fora do duelo com o Vasco, no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que o jogador terá de cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Ceará, na noite deste sábado, na Arena Castelão.

Felipe Melo foi advertido pelo árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira aos 45 minutos do primeiro tempo, após cometer falta dura no volante William Oliveira. A tendência é que Thiago Santos seja o escolhido pelo técnico Luiz Felipe Scolari para substituir o camisa 30. Matheus Fernandes é outra opção do treinador.

Felipe Melo, porém, está disponível para o próximo compromisso do Verdão: o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, marcado para esta terça-feira, às 21h30, contra o Godoy Cruz, na Argentina.

Com o revés desta noite, o Verdão pode terminar a rodada empatado com o Santos com 26 pontos, algo que aconteceria em caso de vitória do time de Jorge Sampaoli sobre o Botafogo neste domingo, no Rio de Janeiro.