Felipe Melo provoca rival: “Gosto muito de um jogador do Corinthians, o Drogba”

Felipe Melo provocou o Corinthians em uma transmissão ao vivo no Instagram. Em uma conversa com o Rodrigo Hardy Araújo, capitão da Seleção Brasileira de futsal, o zagueiro do Palmeiras foi questionado a respeito do melhor companheiro de time que já teve.

“É difícil falar um jogador. Mas vou falar que eu gosto muito de um jogador que passou pelo Corinthians, o Dorgba. Estou brincando, gente “, respondeu Felipe.

A brincadeira de Felipe Melo remete a uma negociação frustrada entre o Corinthians e o atacante. Apesar da contratação não ter acontecido, o Timão publicou uma nota oficial agradecendo o jogador.

Em seguida, o defensor alviverde retomou a pergunta.

“O Drogba é muito bom jogador, fantástico. É um fenômeno que vai ser lembrado eternamente no Chelsea. Na Juventus, eu joguei com Buffon e Cannavaro, mas Trezeguet e Del Piero eram os melhores finalizadores de primeira que já vi. Também joguei com Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Em partidas festivas, joguei com Ronaldo Fenômeno e Zidane”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com