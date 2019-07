Felipe Melo prevê “jogo duro” para o Palmeiras contra o Godoy Cruz

O Godoy Cruz, adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores, será um rival complicado, segundo Felipe Melo. Admirador do futebol argentino, o volante prevê dificuldades ao time alviverde no jogo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Mendoza.

“Sou meio suspeito para falar de futebol argentino. Mas eu sou um cara que gosta de ganhar. O Godoy Cruz fez algumas contratações pontuais. Ou seja, jogar contra um argentino é complicado. Na fase de mata-mata da Libertadores não tem como escolher, sempre vai ser difícil”, disse o atleta, em entrevista ao site oficial da Libertadores.

Na atual edição, a única derrota do Palmeiras se deu justamente diante de um clube argentino. Na fase de grupos, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

“Nós fomos jogar contra o San Lorenzo, que estava brigando para não cair no Campeonato Argentino, e nós perdemos por 1 a 0 e tivemos dificuldades para vencer em casa. Essa fase de mata-mata não tem um time com nível técnico baixo. Vamos enfrentar jogos duros”, acrescentou.

Em busca de seu primeiro título na Libertadores, Felipe Melo sabe bem das dificuldades de um jogo em território argentino. No ano passado, ele teve a experiência de enfrentar o Boca Juniors duas vezes: pela fase de grupos (vitória por 2 a 0) e nas semifinais (derrota por 2 a 0).

Na ocasião, ele declarou que, na Argentina, torcia pelo clube de Buenos Aires. “Sempre vi o Boca jogar, a mística da Bombonera. Isso fez com que eu tenha um carinho pelo Boca Juniors, mas só por ser alguém que cresceu vendo isso de mística da Bombonera, os jogadores que passaram por lá. Eu gostava muito de ver o Riquelme jogando. Confesso que eu amo futebol argentino, sempre que posso eu acompanho”, concluiu.