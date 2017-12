Felipe Melo fala em jogar até os 40 anos e aposentar no Palmeiras

Felipe Melo pensa em jogar no Palmeiras até os 40 anos. Nesta sexta-feira, em entrevista ao jornal italiano La Gazzeta dello Sport, o volante voltou a falar de seus planos para o futuro e o desejo de se tornar ídolo no Verdão.

“Penso em jogar por mais menos cinco, seis anos. Estou bem fisicamente e mentalmente, não penso em aposentadoria. Quero vencer com o Palmeiras, nunca desisti disso, nem mesmo após o problema com o Cuca”, declarou o atleta de 34 anos, lembrando do período em que ficou afastado após discutir com o ex-treinador alviverde.

Na mesma entrevista, o Pitbull revelou que cogitava se transferir para os Estados Unidos antes de acertar com o Palmeiras. Em seu primeiro ano no Palmeiras, Felipe Melo não conquistou títulos. Neste ano com o Alviverde, o volante foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, oitavas da Copa Libertadores, semifinal da Copa do Brasil e é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro.

“Até um ano atrás eu estava pensando em MLS (Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol), mas aqui estou realmente bem. E eu quero me tornar um ídolo para os torcedores”, disse o jogador, sem descartar a hipótese de virar treinador após a carreira como atleta.

Contratado em janeiro, o ex-jogador de Inter de Milão e Juventus teve um ano de altos e baixos com a camisa do Palmeiras. De intocável a afastado após problemas de ambiente com o técnico Cuca, fechou 2017 de novo como titular sob comando do interino Alberto Valentim. Seu contrato com o clube vai até o final de 2019. Até aqui, foram 32 partidas e dois gols.