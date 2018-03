Felipe Melo elogia Bruno Henrique, mas valoriza Tchê Tchê como parceiro

Bruno Henrique foi a grande surpresa de Roger Machado na escalação titular do Palmeiras para a estreia na Libertadores, na última quinta-feira. Seu desempenho em campo também foi imprevisível, sendo responsável por dois gols e protagonista do lance que causou a expulsão de German Gutierrez.

A atuação do volante rendeu até elogios de seu companheiro de posição Felipe Melo. O Pitbull, porém, fez questão de exaltar também o desempenho de Tchê Tchê, que vinha sendo titular na função

“A pedido do próprio treinador, eu procurei pegar um pouco mais na frente, tirar o bumbum lá de trás. Tive a ajuda do Bruno Henrique, que com os gols, me ajudou muito na marcação do meio-campo”, afirmou o camisa 30 ao Sportv.

“Se eu falar que o Bruno Henrique é o parceiro ideal, vou estar faltando o respeito com o Tchê Tchê, que vinha sendo meu parceiro. Com ele, consegui ser o jogador que mais rouba bolas no Campeonato Paulista. O Tchê Tchê é um cara que tem o seu valor, sai para caçar, marca na frente. Isso mostra a força do nosso grupo, sai um, entra outro e não deixamos a peteca cair. Temos que ter isso mesmo, porque o calendário brasileiro pede”, completou.

Nesta segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para encarar o São Caetano, às 20h30 (de Brasília), no Palestra Itália. Pela proximidade com o jogo em Barranquilla e pelo clássico contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, a tendência é que Roger Machado escale uma formação mista contra o Azulão.

A briga pela vaga de segundo volante é uma das mais acirradas no elenco e completa dúvida para este jogo. Se Roger escalar os reservas, Tchê Tchê iria a campo, mas o treinador pode optar por manter Bruno Henrique para dar ritmo de jogo ao atleta, que atuou 90 minutos pela primeira vez este ano na estreia da Libertadores.

