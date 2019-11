Felipe Melo é suspenso por cinco jogos pelo STJD; Palmeiras ainda pode recorrer

O Palmeiras terá um desfalque importante na parte final do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de cinco partidas de suspensão a Felipe Melo. O volante foi denunciado por conta de gestos obscenos à torcida do Santos, no clássico realizado na Vila Belmiro, no dia 9 de outubro.

O volante do Verdão foi enquadrado no artigo 258-A do Código de Justiça Desportiva (CBJD). O texto prevê a punição em casos de provocação do público. Felipe Melo poderia pegar um gancho de dois a seis jogos. O Palmeiras confirmou à Gazeta Esportiva que ainda pode recorrer no STJD e buscar a atenuação da suspensão. No entanto, ainda não há data marcada para uma segunda sessão.

A princípio, Felipe Melo poderá voltar a atuar apenas na partida contra o Flamengo, no dia 1 de dezembro. Confira abaixo os próximos cinco jogos do Verdão: