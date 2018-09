Felipe Melo e Deyverson serão julgados pela Conmebol

Felipe Melo e Deyverson serão julgados pelo Comitê Disciplinar da Conmebol por conta de suas expulsões em partida contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira. O Palmeiras foi notificado da audiência na tarde desta sexta e tem cinco dias para apresentar sua defesa.

O julgamento irá ocorrer em Luque, sede da entidade sul-americana, no Paraguai. Felipe Melo foi expulso logo aos três minutos do primeiro tempo, por solada na perna de um adversário. No primeiro momento, a arbitragem o advertiu apenas com o cartão amarelo, mas ao ver o ferimento na perna do paraguaio, o árbitro voltou atrás e expulsou o camisa 30.

Foi o segundo cartão vermelho recebido pelo Pitbull na temporada. O anterior havia sido contra o Corinthians, em Itaquera, no final de março, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. Em 2018, ele ainda recebeu 18 amarelos.

Já Deyverson foi expulso nos minutos finais da partida após se envolver em confusão com alguns jogadores do time paraguaio. No entender da arbitragem, o centroavante simulou uma agressão ao receber uma bolada do adversário e ainda ofendeu o árbitro com palavras de baixo calão.

Ambos estão fora do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, no dia 20 de setembro, cumprindo, assim, a suspensões automáticas pelas respectivas expulsões.