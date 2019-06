Felipe Melo e Bruno Henrique dão palestra a jogadores Sub 11 e 13 do Palmeiras

Os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique foram os convidados deste mês no “Resenha da Academia”, projeto do Palmeiras no qual jogadores do clube participam de uma palestra aos jovens das categorias de base. A dupla conversou com os meninos das equipes Sub-11, Sub-12 e Sub-13 do Verdão, na Academia de Futebol, e comentou sobre o início de suas trajetórias do futebol e os desafios que precisaram superar na carreira, além de sortear alguns prêmios.

O projeto “Resenha da Academia” foi iniciado em 2015 e já contou com a participação de jogadores como Zé Roberto, Gabriel Jesus e Fernando Prass, entre outros – no mês passado, os zagueiros Gustavo Gómez e Luan foram os convidados. Melo e Bruno Henrique foram apresentados pelo gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, que os classificou como volantes modernos que executam com qualidade as ações defensivas e ofensivas do jogo.

“Meu recado é que vocês valorizem onde estão. Mesmo jovens, é importante que tenham a ciência de que fazem parte de um grande clube. Respeitem seus pais, seus colegas, estudem muito e valorizem cada dia por vestir essa camisa. Nunca percam a alegria de jogar futebol, aproveitem cada momento, porque lá na frente vocês serão recompensados. O que fazemos bem fora de campo se reflete lá dentro. Busquem sempre o melhor”, disse Bruno Henrique.

Com passagem por clubes como Juventus, Inter de Milão e Galatasaray e campeão da Copa das Confederações de 2009 com a camisa da Seleção Brasileira, Felipe Melo ressaltou sua fé em Deus e a responsabilidade que a vida de jogador profissional exige. Além de relembrar momentos marcantes de sua carreira, como o primeiro gol e as convocações pelo Brasil, ele comentou algumas das dificuldades que superou na vida para se tornar um jogador.

“Para ser jogador de futebol é preciso pagar o preço. Eu andava quatro horas de ônibus para o treino, via alguns amigos se divertindo e sabia que eu não podia. Um atleta de futebol não pode perder uma noite de sono. Isso me levou a jogar nos maiores clubes do mundo, a disputar Copa do Mundo, ser campeão com a Seleção. Quem nos vê no Palmeiras acha que é simples, mas não olham o preço que pagamos para chegar até aqui”, afirmou Felipe Melo.

Depois do papo, um dos garotos foi sorteado para viver uma experiência VIP no Allianz Parque: cumprimentar os jogadores no ônibus antes da saída, acompanhar o aquecimento do gramado, assistir à partida do camarote e ainda entrar no vestiário após o apito final – o vencedor foi Rodrigo Haruki Gondo, do Sub-12. Uma gincana realizada entre o restante dos meninos também distribuiu bolas autografadas e kits com produtos oficiais do clube.