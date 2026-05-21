Felipe Anderson treina em reapresentação, e Palmeiras abre preparação para pegar o Flamengo

Após ser derrotado pelo Cerro Porteño na noite desta quarta-feira, o Palmeiras iniciou nesta quinta a preparação para enfrentar o Flamengo neste sábado, pelo Brasileirão. O elenco palestrino se reapresentou na Academia de Futebol nesta manhã com uma boa notícia para o técnico Abel Ferreira, que viu Felipe Anderson avançar em sua recuperação.

Como foi o treino

Com exceção dos titulares no confronto pela Libertadores e o atacante Paulinho, o elenco realizou treinos técnico-táticos no campo. O restante seguiu um cronograma de atividades regenerativas.

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Desfalques e retornos

Substituído com uma lesão na coxa esquerda no último sábado, Felipe Anderson participou de parte das atividades junto ao restante do grupo nesta quinta. Se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, Piquerez realizou uma atividade com bola junto aos atletas das categorias de base.

Além deles, Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (lesão no tornozelo esquerdo) também seguem como baixas.

Em relação à última partida pelo Brasileirão, o Palmeiras poderá contar novamente com Allan, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro e foi titular contra o Cerro Porteño.

Situação na tabela

O confronto entre Palmeiras e Flamengo é direto pela ponta do Brasileirão. O Verdão não perde a liderança da competição mesmo em caso de derrota, mas pode ver o Rubro-Negro encostar na tabela. Neste momento, o Alviverde é o primeiro colocado com 35 pontos, seguido da equipe carioca, que soma 31 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



