Decisivo em goleada, Felipe Anderson celebra classificação e destaca atuação de reservas do Palmeiras

Felipe Anderson foi destaque no Palmeiras na noite desta quarta-feira. Com um gol e duas assistências, o camisa 7 comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Jacuipense, resultado que fez o Verdão carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Abel Ferreira decidiu poupar seus titulares e mandou a campo um time com maioria reserva. Entre os considerados titulares, apenas Gustavo Gómez começou jogando. Felipe Anderson, que ainda não conseguiu se firmar no time, ganhou chance e correspondeu. Ele celebrou a evolução pessoal e destacou a atuação do time alternativo, que contou com grande apoio da torcida.

"O futebol é muito lindo por proporcionar essas emoções. Ver o torcedor nos apoiando hoje, vendo toda essa vibração. Jogo em que entramos bem concentrados, fazendo aquilo que viemos buscando há tanto tempo, ter conexão. Jogadores que também não estavam tendo minutos, poder jogar bem hoje era fundamental. O futebol é maravilhoso e nos proporciona esses momentos", disse ao Amazon Prime Vídeo.

"Tenho 33 anos, já passei por dificuldades na minha carreira, momentos bons e outros nem tanto e são nesses momentos que tenho que continuar trabalhando. A minha vida é quase toda voltada para o futebol, para entregar bem o que a torcida e o Palmeiras esperam. Foi um jogo muito bom de equipe. É trabalhar com confiança para fazer isso mais vezes e conquistar jogos, vitórias, títulos pelo Palmeiras e dar alegria para a torcida que nos apoia mesmo em momentos difíceis", seguiu.

Mesmo defendendo longa sequência invicta, o Palmeiras vem sendo criticado pelo desempenho apresentado em campo. No último domingo, empatou por 1 a 1 com o Remo, tendo um jogador a mais em campo. Felipe Anderson falou sobre a pressão e cobrança do elenco.

"Sabemos aquilo que podemos. É uma busca diária para todo mundo performar ao máximo nível. Nós nos cobramos e trabalhamos todos os dias, mas no futebol brasileiro a cada dois dias temos jogos. É complicado estar 100% em todos os jogos, mas estamos dando nosso melhor, buscando, conquistando os objetivos. Com as vitórias, é mais fácil ter tranquilidade para buscar um futebol de mais conexão que é o que o professor pede para nós. Creio que as coisas irão fluir mais ainda", finalizou.

🅰️ ➕ ⚽ Que 1º tempo foi esse, meu 7️⃣? 👏 pic.twitter.com/dU6cZVgdfK — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 14, 2026

Situação do Palmeiras

Garantido nas oitavas de final, o Palmeiras aguarda seu adversário da próxima fase, que será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data e horário definidos. De acordo com a tabela básica, os duelos de ida e volta das oitavas devem acontecer nas semanas dos dias 1° e 6 de agosto.

Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Brasileirão. Neste sábado, enfrenta o Cruzeiro, tentando manter a vantagem na liderança da competição.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

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