Felipe Anderson celebra momento no Palmeiras e projeta duelo com o Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, em compromisso da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri. Meio-campista do Verdão, Felipe Anderson destacou a importância do duelo e celebrou o bom momento que vive no time.

Na goleada diante do Jacuipense, que garantiu a classificação do Verdão às oitavas da Copa do Brasil, o jogador se destacou em campo. Ele marcou dois dos quatro gols palmeirenses, além de contribuir com um passe para tento.

“É algo fundamental atuações como essa. Estamos trabalhando muito forte, mesmo os atletas que não têm tantos minutos, não têm iniciado os jogos, somos um grupo muito forte. Sabemos que temos de nos colocar à disposição da melhor forma possível e fico feliz por mim e por todos que foram tão bem neste último jogo. Isso dá também confiança ao treinador para nos colocar, então é uma alegria muito grande retribuir a confiança de todos em mim”, iniciou.

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Desafio importante

Felipe Anderson destacou a importância de vencer o Cruzeiro neste sábado. O Palmeiras é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos - quatro a mais que o vice-líder Flamengo. Enquanto o Cruzeiro aparece no 11º lugar da tabela, com apenas 19 pontos.

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“Com certeza vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro é uma grande equipe, que voltou a vencer nos últimos jogos e tem jogadores muito bons e decisivos. Temos de ter uma atenção muito grande, mas sabemos o nosso potencial e aquilo que nós somos capazes. Somos líderes, mas é jogo a jogo, o Campeonato Brasileiro é longo e cada ponto é importante”, afirmou Felipe Anderson.