Felipão volta, mas Palmeiras tem desfalque em treino na Academia

O Palmeiras deu sequência em seu período livre para treinos na tarde desta quinta-feira. Em atividades na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari, baixa nos trabalhos de quarta-feira, foi a principal novidade.

Em compensação, o treinador teve um desfalque no treino. O lateral Mayke não foi a campo durante os dez minutos liberados para a presença da imprensa no CT palestrino. Além dele, Guerra e Willian seguem no departamento médico.

Com agenda livre, o Palmeiras deve treinar normalmente no feriado de Páscoa e durante o fim de semana. A viagem para Arequipa, no Peru, será na terça-feira da semana que vem.

O Palmeiras só encara o Melgar na próxima quinta-feira, às 23h00 (horário de Brasília). Um empate diante dos peruanos já serve para os comandados de Luiz Felipe Scolari se classificarem para as oitavas de final da Libertadores da América.