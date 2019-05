Felipão vê bom jogo, mas sente falta de calma por segundo gol

O técnico Luiz Felipe Scolari ficou satisfeito com a exibição do Palmeiras no triunfo sobre o Botafogo, alcançado na tarde deste sábado. Por outro lado, o exigente comandante sentiu uma falta de calma de sua equipe na busca pelo segundo gol no Estádio Mané Garrincha.

O primeiro tempo da partida não teve oportunidades claras de gol. Na etapa complementar, com ajuda do VAR, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior marcou pênalti de Gabriel sobre Deyverson e o zagueiro Gustavo Gomez definiu a vitória do Palmeiras.

“Acho que fizemos um bom jogo. No final é que tivemos momentos de alguma desatenção, porque estávamos vencendo e poderíamos sair mais controladamente para chegar com melhor oportunidade de marcar. Parece que temos uma necessidade absurda de mostrar, de fazer o segundo gol. São três pontos iguais”, observou Felipão.

O Botafogo, comandado pelo técnico Eduardo Barroca, procurou sair jogando com trocas de passes e sem chutões durante toda a partida. O time alvinegro, mandante da partida, não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro Weverton, mas ganhou elogios do experiente Luiz Felipe Scolari.

“O Botafogo, provavelmente, nesse ano fará um grande campeonato. Ganhamos de uma equipe altamente organizada e com muita qualidade técnica. Então, não podemos pensar que vamos chegar aqui e criar 10 oportunidades. Não vai criar. Vai criar uma, duas, três oportunidades”, declarou o treinador.

Com 16 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time dirigido por Felipão duela com o Sampaio Corrêa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.