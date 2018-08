Felipão valoriza elenco e chance de construir ambiente positivo

Em um início bem-sucedido de trabalho, Luiz Felipe Scolari acumula quatro vitórias e um empate pelo Palmeiras, conquistados com uma série de mudanças na escalação. Satisfeito, o treinador valoriza o próprio elenco e a chance de construir um ambiente positivo desde o início.

“Determinadas partidas serão com alguns jogadores que estão mais descansados, porque tenho um grupo muito bom. Então, posso colocar só um, dois ou três atletas para dar um suporte e, depois, rodar o time. Recebo dados que dão condição de fazer isso”, explicou Felipão após o triunfo sobre o Vitória.

Em Salvador, o Palmeiras completou a sétima partida consecutiva sem sofrer gols e repetiu marca lograda pela última vez em 1992. O experiente treinador gaúcho, hábil para se aproximar dos jogadores, aproveitou a série para deixar o clima da forma que gosta.

“Os jogos foram importantes pelo ambiente que pudemos criar com a equipe. Nosso relacionamento desde o primeiro dia foi bom e vem evoluindo. É claro que ficamos satisfeitos com as vitórias, mas, um dia, vamos ter dificuldades e precisamos desse mesmo ambiente”, alertou.

Com 33 pontos ganhos, o Palmeiras figura na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Pela 20ª rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari volta a campo para enfrentar o Botafogo, no Allianz Parque.

“A gente ganha, ganha, ganha e não sei do sexto lugar. Jesus do céu!”, brincou o técnico. “É porque os outros também estão ganhando e vêm bem. É uma competição muito igual e vamos fazer o possível para seguir na parte de cima, disputando todos os torneios, de acordo com o que precisarmos em cada jogo”, reiterou.