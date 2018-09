Felipão sobre jogos contra o Cruzeiro: “Foram dois empates”

O técnico Luiz Felipe Scolari usou de ironia e não criticou a atuação do Palmeiras diante do Cruzeiro nesta quarta-feira. Lembrando a polêmica da primeira partida semifinal, no Allianz Parque, o treinador citou o gol alviverde anulado pela arbitragem.

“Duelo interessante entre duas grandes equipes e os dois jogos empatados em 1 a 1. Empatamos lá, mas infelizmente o VAR não valeu. Foram dois jogos iguais, com características do Cruzeiro e do Palmeiras. O Cruzeiro é uma equipe qualificada, vamos parabenizá-los pela brilhante atuação nos dois jogos”, afirmou o comandante.

No minuto final do jogo no Allianz Parque, Antônio Carlos balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol e marcou falta de Edu Dracena em disputa com Fábio pelo alto. Os palestrinos pediram que o juiz consultasse o VAR, mas como Wagner Reway anotou falta antes de o palmeirense concluir a gol, a tecnologia já não podia ajudá-lo.

De volta ao jogo desta quarta-feira, Felipão preferiu valorizar o adversário à criticar sua equipe. O Verdão segue um ponto atrás do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro e venceu o Colo-Colo na ida das quartas de final da Copa Libertadores.

“Não vejo terra arrasada porque perdemos para o Cruzeiro. É uma grande equipe, de boa qualidade. Temos de fazer algumas correções em alguns detalhes, porque perdemos em erro que não acontecem em outros jogos. O Cruzeiro é tão capacitado que nos faz errar em algumas situações. É trabalhar e continuar nas competições que estamos”, completou.