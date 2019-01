Felipão só não utilizou Jailson, Jean e Moisés dos inscritos no Paulista

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o técnico do Palmeiras, Felipão, utilizou 21 jogadores diferentes, deixando um sinal claro de que o rodízio de atletas no onze inicial será implementado neste início de temporada do Verdão.

Com a recente inscrição de Jean, a lista de jogadores disponíveis para o treinador da equipe paulista tem agora 24 nomes. O próprio Jean, além do goleiro Jailson e do meia Moisés, são os membros do elenco que ainda não entraram em campo pela competição estadual.

Jailson foi preterido por Weverton e Fernando Prass, respectivamente, nos dois primeiros jogos do Palmeiras no Paulistão. No entanto, a tendência é que o arqueiro entre em campo contra o São Caetano, no domingo, pela terceira rodada da disputa, já que o rodízio também está se estendendo aos goleiros nesta temporada.

O caso de Jean e de Moisés é diferente. Por conta do histórico recente de empecilhos físicos e até mesmo contusões, ambos os jogadores foram colocados em uma programação distinta dos demais atletas. O objetivo é especificar os trabalhos para que os dois alcancem o condicionamento ideal.

A lista A de inscritos no Campeonato Paulista pode conter até 26 nomes, portanto, faltam ainda duas vagas a serem preenchidas por Felipão. O reforço Ricardo Goulart, além dos meias Raphael Veiga, Hyoran e Guerra, o volante Matheus Fernandes, o lateral direito Fabiano e o zagueiro Juninho lutam por tais espaços. Lesionado, o atacante Willian Bigode está descartado.

Abaixo, veja a lista A do Palmeiras no Campeonato Paulista:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Weverton

Laterais: Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Mayke e Victor Luis

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gomez e Luan

Volantes: Bruno Henrique, Felipe Melo, Jean e Thiago Santos

Meias: Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Moisés e Zé Rafael

Atacantes: Carlos Eduardo, Deyverson, Dudu, Felipe Pires e Miguel Borja