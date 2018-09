Felipão se preocupa com criação chilena na volta e elogia Valdivia: “Um diabinho”

Estrangeiro com mais jogos pelo Palmeiras, ao lado do paraguaio Arce, com 241 partidas e 41 gols anotados, Valdivia reencontrou o Verdão nesta quinta-feira. Apesar da derrota do Colo-Colo por 2 a 0 para o Maior Campeão do Brasil, o camisa 10 teve ótima atuação e recebeu elogios de Felipão ao final do jogo.

“Está jogando muito. Disse a ele que parecia mais magrinho. Está um diabinho. Ele fazia isso no Palmeiras. Comigo ele teve muitas situações boas, mas teve algumas lesões que atrapalharam. No Palmeiras, tem o respeito da torcida e do clube. E hoje mostrou porque é um dos melhores jogadores da América do Sul”, afirmou o treinador.

Ao apito final, Valdivia deixou o gramado chorando. Foi o primeiro reencontro dele não apenas com seu ex-clube, mas com Luis Felipe Scolari. Eles tiveram um breve encontro na Copa do Mundo de 2014, mas em confronto do Brasil com o Chile nas oitavas de final, no Mineirão, mas o Mago permaneceu no banco de reservas.

Longe do último terço do campo, Valdivia jogou bem nesta quinta-feira, mas não conseguiu ser efetivo. Até aqui, aliás, ele não tem nenhum gol ou assistência nesta Libertadores. Mesmo assim, sua atuação contribuiu para que o Colo-Colo criasse boas oportunidades contra o Palmeiras.

“Sinto que fizemos um resultado muito bom. Se formos olhar com tranquilidade o que aconteceu no jogo, nós tivemos os dois gols e mais quatro oportunidades vivas. O Colo-Colo não fez o gol, mas teve umas quatro, cinco oportunidades vivas de gol. Aproveitamos as oportunidades, mas o Colo-Colo criou. Se criar assim em São Paulo… Vamos trabalhar com nossa vantagem, mas vamos respeitar o Colo-Colo”, completou Scolari.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18h, para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 26ª Rodada do Brasileirão-2018. A partida de volta diante do Colo-Colo acontece no dia 3 de outubro, no Allianz Parque.