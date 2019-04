Felipão pede para Palmeiras jogar o Choque-Rei com amor

A derrota para o San Lorenzo na última terça-feira tirou a liderança do Palmeiras no Grupo F da Copa Libertadores, mas também serviu para Luiz Felipe Scolari absorver algumas lições. Após uma atuação apática de seus comandados, o treinador afirmou que a equipe precisa se espelhar na maneira de jogar do futebol argentino para triunfar no Choque-Rei.

“Temos que respeitar o futebol argentino de qualquer forma, joga com amor, dedicação e uma vontade diferente. Temos que aprender a respeitar isso e jogar dessa forma”, disse o comandante palestrino.

Com o revés diante do San Lorenzo, o Palmeiras viu escapar a oportunidade de igualar seu melhor início na competição sul-americana, estacionou nos seis pontos e perdeu a ponta de sua chave para o rival, que foi aos sete pontos. Melgar, com quatro, e Junior Barranquilla, sem pontuar, completam o grupo. Diante desse cenário, o Verdão precisa vencer dois dos próximos três jogos pelo torneio para avançar, segundo as contas do próprio Felipão.

O foco do Plameiras, no entanto, deixa de ser a Copa Libertadores e passa para o Campeonato Paulista. Após empatar com o São Paulo sem gols no Morumbi, o time palestrino terá que vencer o duelo da volta para avançar sem sustos. O Choque-Rei decisivo está programado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Alllianz Parque.