Felipão não comenta sobre Bruno Henrique, mas fala em perder atleta negociado

No último domingo, após o Palmeiras vencer o São Caetano, Felipão questionou a existência de uma proposta chinesa para tirar Bruno Henrique do Verdão. Nesta quarta-feira, após o triunfo sobre o Oeste, o treinador inicialmente quis se calar sobre o assunto, mas na sequência, falou em perder a inscrição de um atleta na lista de 26 disponíveis para o Campeonato Paulista.

“Nada, nada. Eu não posso falar nada (sobre o Bruno Henrique). Quem pode falar é Alexandre Mattos”, afirmou Scolari, inicialmente, antes de voltar no assunto em outra pergunta. “Se eu tivesse a oportunidade, como vamos jogar quatro campeonatos, de inscrever 30 jogadores, eu teria inscrito o Mateus que veio do Botafogo. Quer dizer… Então eu tenho que usar os 26, tem que usar o Moisés, pensar no Bruno Henrique”.

“Pergunto a vocês: a Federação não pensou que jogadores podem ser comprados por outras equipes? Não só os meus. Os do Santos, os do Corinthians, os do Oeste. E aí? Se forem comprados, perdemos essa vaga. Se tivéssemos 30, vendendo um, dois, não seria problema. Mas com 26… Não vai forjar uma situação de lesão em um jogador que vendeu. Acho um absurdo isso. Então se perde a inscrição”, questionou o comandante.

Em caso de lesão comprovada, o regulamento do Campeonato Paulista permite a alteração do atleta inscrito na competição. Mesmo assim, como adiantou o treinador, “forjar” a lesão de Bruno Henrique, caso sua negociação se concretize, está fora de cogitação.

Titular em apenas um duelo na temporada, em que perdeu um pênalti no Allianz Parque, Bruno Henrique foi reserva nesta quarta-feira. Na etapa final, ele entrou na vaga de Moisés. Já na zona mista da Arena Barueri, ao final do duelo, o volante não quis conceder entrevistas.