Felipão justifica falta de oportunidades a Zé Rafael: “Joga na mesma do Dudu”

A torcida do Palmeiras deixou o Allianz Parque satisfeita após a vitória sobre o Ituano, mas ainda questionando a falta de oportunidades a Zé Rafael. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Luiz Felipe Scolari justificou a escolha de deixar o camisa 8 de fora da equipe.

“Teve pouca chance porque entendo que na posição que ele joga, que é pelo lado esquerdo, eu tenho o Dudu. O Dudu tem dado conta daquilo que eu desejo. No momento que eu achar interessante colocar, vou colocar. Ele tem treinador normalmente, faz o seu trabalho e espera uma chance”, afirmou.

Zé Rafael tem apenas um jogo pelo Verdão em toda a temporada. Contra o Botafogo-SP, no dia 24 de janeiro, ele começou como titular e ficou em campo por 62 minutos na vitória palestrina por 1 a 0 no Allianz Parque.

Curiosamente, no duelo, o polivalente jogador atuou ao lado de Dudu e tendo ainda Gustavo Scarpa como companheiro. Na ocasião, o trio alternou muito de posição, já que Zé Rafael pode cumprir qualquer função no meio-campo.

Além da estreia, Zé Rafael ficou no banco de reservas em oito partidas do Palmeiras, sem ter entrado em nenhuma. O Verdão pagou cerca de R$ 20 milhões pelo jogador, destaque do Bahia nas últimas temporadas.