Felipão freia empolgação, mas quer dar presente à torcida na Liberta

Nesta quinta-feira, o Palmeira decide sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, em duelo contra o Cerro Porteño, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Tendo em vista o aniversário de 104 anos completados pelo Verdão neste domingo, Felipão pede calma, mas planeja um presente para a torcida palestrina.

“O trabalho durante a semana é ótimo e vamos ver se mantemos isso contra o Cerro. No dia do aniversário do clube, 104 anos, queremos dizer a nossa torcida que tenha calma. 2 a 0 é muito bom, mas temos que ter os pés no chão. Assim, podemos passar e chegar nas quartas de finais, mas com calma. ‘Ah, tem uma grande equipe…’ Não ganhamos nada ainda. Queremos dar um presente para a torcida na quinta-feira”, afirmou o comandante.

Ídolo do clube, Felipão tem conquistado a torcida por seu carisma, resultados e entrevistas. Após vencer o Botafogo, na última semana, o treinador já havia sido questionado sobre o aniversário do clube e prometeu dar o primeiro pedaço de bolo aos alviverdes.

“Dizem ‘voltaste à tua casa’. E voltei mesmo. Todos sabem que sou gaúcho e cresci gremista, mas minha casa é aqui. Quero viver esse momento intensamente, com alegria, junto dos torcedores (e no aniversário do clube) darei o primeiro pedaço do bolo à torcida”, disse na ocasião.

Após vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 em Assunção, o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença nesta quinta-feira que ainda assim garantirá sua classificação. Mesmo em cenário relativamente tranquilo, porém, Felipão proibiu que os jogadores do Maior Campeão do Brasil compareçam à festa do clube, que acontecerá nesta terça-feira.