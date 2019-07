Felipão elogia atuação do Palmeiras e prevê mudanças para clássico

O Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, e largou na frente por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A vantagem só não foi maior porque o time da casa desperdiçou uma série de contra-ataques, o que foi lamentado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

“Se tivéssemos mais qualidade no passe final, quem sabe poderíamos ter feito mais um gol. Mas jogar contra o Internacional é sempre muito difícil, muito equilibrado. O Palmeiras ganhou, mas não passou”, disse Felipão, em entrevista coletiva, antes de elogiar a atuação de seus comandados.

“Gostei muito, porque hoje o time voltou a ser aquele que vinha jogando, com força, determinação, organizado. Falhamos, sim, na decisão de três, quatro ou cinco situações que poderiam resultar em gol. Essas indecisões é que não podemos ter principalmente em jogos mata-mata”, avaliou.

Já projetando o retorno ao Campeonato Brasileiro, Felipão avisou que fará pelo menos cinco trocas no time que enfrentará o São Paulo, no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. A ideia é preservar os jogadores mais desgastados para o duelo de volta contra o Inter, na quarta-feira que vem, no Beira-Rio.

“Pelo o que eu vi no jogo de hoje, pela movimentação, entrega, pelo ritmo, eu já prevejo no mínimo umas cinco ou seis substituições para o jogo contra o São Paulo. Antecipo que no mínimo uns cinco jogadores vou trocar, porque quarta-feira tem a decisão do Inter. Eu tenho que pensar que quem foi ao máximo tenha condições na quarta-feira”, concluiu.