Felipão fala com Lopetegui e compara necessidade do Palmeiras vencer a do Real Madrid

O torcedor do Palmeiras sonha em enfrentar o Real Madrid no Mundial Interclubes no final desde ano e Felipão parece já estar observando os merengues. Analisando a necessidade de o Verdão ser campeão em ao menos uma das competições em disputa, Scolari comparou o Alviverde ao clube espanhol e disse conversar com o técnico Julen Lopetegui.

“A gente sempre imagina ou sonha com melhores condições para equipe, disputar título, finais. Já perdemos a Copa do Brasil, agora temos a semifinal da Libertadores e oito jogos do Brasileiro. E a gente vai imaginando, quando vem contratado, em chegar sempre à final, ser campeão”, afirmou o técnico pentacampeão mundial.

“As dificuldades não são só para mim. Há pouco tempo, me comuniquei com o Lopetegui, do Real Madrid, e as dificuldades dele são idênticas. Comandamos times que precisam ser campeões, e sofremos um pouco mais. Mas somos campeões, trabalhamos há 30 anos e fomos campeões 20, 30 vezes. Sempre penso em ser campeão e, principalmente, quem entra em campo e se dedica precisa pensar assim”, completou.

Para enfrentar o Real Madrid, o Palmeiras precisa primeiro superar o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores da América. O duelo de ida acontece nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em La Bombonera.

“Espero conseguir, ao menos, um campeonato. Não é fácil, por uma série de razões e outras mais acrescidas. Mas estamos brigando e vamos disputar até o final, se possível sendo campeão de uma competição”, finalizou.

