Felipão explica por que liderança geral do Paulistão não vale nada

O fato de o Palmeiras ter a melhor campanha da classificação geral do Campeonato Paulista não anima o técnico Luiz Felipe Scolari. Para explicar seu raciocínio, o treinador relembrou a campanha alviverde no Estadual de 2018, quando ainda era comandado por Roger Machado.

“A melhor campanha não diz nada. Zero. O ano passado também era a melhor campanha e perdeu. Te é que ganhar, avançar à semifinal, ganhar a semifinal, depois ganhar a final. Então o negócio é ganhar o que vem pela frente, não interessa pensar na campanha”, afirmou Scolari.

Em 2018, o Palmeiras foi o melhor time da primeira fase do Paulistão com 26 pontos conquistados no grupo C (oito vitórias, dois empates e duas derrotas), 19 gols marcados e oito sofridos.

Com os resultados no mata-mata, o Verdão manteve a primeira colocação geral até chegar à final. Nas quartas, jogou contra o Novorizontino e ganhou os dois jogos (3 a 0 e (5 a 0). Na semifinal enfrentou o Santos e passou nas penalidades máximas: vitória por 1 a 0 na ida e derrota por 2 a 1 na volta (5 a 3 nos pênaltis).

Disputou a grande final contra o Corinthians onde venceu em Itaquera por 1 a 0 e acabou derrotado pelo mesmo placar no Allianz Parque. Com isso, o jogo foi para os pênaltis e o Alvinegro se sagrou campeão por 4 a 3 na disputa.