Felipão escala time ‘C’ e Palmeiras empata jogo-treino com Audax

O Palmeiras realizou seu segundo teste de pré-temporada na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Após ter vencido o Comercial no sábado, o Verdão ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio Osasco Audax, em novo jogo-treino no CT palestrino. Edu Dracena marcou para o Maior Campeão do Brasil.

Luiz Felipe Scolari escalou uma formação ‘C’ no duelo. O time que começou foi Jailson; Jean, Edu Dracena, Juninho e Nico Freire; Matheus Fernandes, Moisés e Guerra; Erik, Arthur Cabral e Hyoran.

Desses, somente Matheus Fernandes e Arthur Cabral atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Comercial, no sábado. O jogo-treino mostra também sinais positivos de recuperação de Moisés, Jean, Guerra e Edu Dracena, que não atuaram no outro duelo e iniciaram a pré-temporada com trabalhos físicos particulares.

Com esta equipe em campo, o duelo ficou no empate sem gols ao final da primeira etapa. Aos seis, Hyoran exigiu uma boa defesa do goleiro adversário após cobrança de falta na entrada da área. Aos 18, após rápida troca de passes, novamente Hyoran chutou forte para fora.

No segundo tempo, entraram Fabiano no lugar do Moisés, empurrando Jean para o meio de campo, e Yan na vaga de Guerra, deslocando Hyoran para a armação. Aos sete minutos, Hyoran cruzou e Edu Dracena desviou, de cabeça, na primeira trave para abrir o placar.

Aos 13, o Osasco, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, empatou. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para o atacante rival igualar o marcador. Por fim, com 26 jogados, Nico Freire foi até o fundo e encontrou Erik, que ajeitou e bateu rasteiro, exigindo mais uma boa intervenção do arqueiro adversário.

A estreia na temporada será no dia 20, contra o Red Bull Brasil, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.