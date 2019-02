Felipão ensaia titulares do Palmeiras para encarar o Bragantino

Em treino fechado na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, Luiz Felipe Scolari ensaiou o time do Palmeiras que encara o Bragantino nesta segunda-feira. O duelo acontece às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A formação testada por Felipão não foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube. Certo é que Deyverson, expulso contra o Corinthians, será desfalque para cumprir suspensão.

A provável escalação do Verdão para segunda-feira tem Fernando Prass; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja.

Outro destaque do treino foi a presença de Ricardo Goulart, que não mostrou limitações nas atividades com bola. Apresentado na última quarta-feira, o atacante pode ficar com a última vaga entre os inscritos do Palmeiras para a primeira fase do Paulistão.

O Palmeiras lidera o Grupo B com 10 pontos, contra oito pontos do Novorizontino, sete pontos do Guarani e três pontos do São Bento. Antes da partida de segunda-feira, entre Verdão e Bragantino, o Novorizontino recebe o Corinthians no domingo, mesma data do confronto entre Guarani e Botafogo-SP.