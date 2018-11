Felipão elogia Palmeiras por superar desfalques na vitória contra o Santos

O Palmeiras não teve Mayke, Diogo Barbosa, Moisés, Hyoran e Willian contra o Santos, neste sábado, mas venceu a segunda melhor equipe do returno. Em duelo no Allianz Parque, o Verdão superou os desfalques e bateu o Santos por 3 a 2, resultado exaltado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

“Todo mundo sabe que o time que vai chegar em duas semifinais (referindo-se às eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores) tem um acúmulo de jogos. Sem treinamento fica tudo mais difícil para montarmos a equipe e mais um detalhe psicológico. Perde-se na Copa do Brasil e perde-se na Libertadores. Isso precisa ser trabalhado. Quem está demonstrando sua qualidade e tem enfrentado com otimismo são os atletas”, afirmou.

O Verdão amassou o rival no primeiro tempo, mas após o intervalo, viu o Peixe tirar a desvantagem de dois gols e empatar o duelo. O triunfo só veio graças ao gol de falta de Victor Luis, que foi elogiado pelo comandante.

“Deu certo, um gol do Victor que vem treinando todos os dias daquela distância. É mérito dele. Hoje deu certo”, completou o pentacampeão mundial, que ponderou sobre a queda de rendimento de sua equipe na etapa final. “É normal que a gente tenha uma queda do primeiro para o segundo tempo, mas também é normal que o Santos, com as alterações do Cuca, conseguisse modificar a partida. Temos nossos problemas, mas estamos brigando pelo título”.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 66 pontos, sete a mais que o Flamengo, vice-líder e que encara o São Paulo neste domingo, no Morumbi. Para o Alviverde, restam seis jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sendo o próximo no outro domingo, dia 11, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.