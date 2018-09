Felipão diz que é fácil trabalhar no Palmeiras e se vê na briga por três títulos

Trabalhar no Maior Campeão do Brasil não é difícil. Você pode se surpreender com a afirmação, mas trata-se da opinião de Luiz Felipe Scolari. Fazendo ótimo trabalho no Palmeiras, o treinador ressaltou a facilidade de trabalhar no clube em mais de uma oportunidade durante sua entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-PR, no Allianz Parque.

“Os jogadores estão se fortificando como pessoas dentro de um grupo e assim fica fácil para trabalhar. Eles são um time, são um grupo, todos têm deveres e tem que observar e saber e atender os mais velhos. Os mais velhos da minha equipe são os comandantes. Os mais novos têm que saber que os mais velhos já passaram por algumas coisas, e devem aceitar. O poder de aceitação que a gente tem trabalhado”, afirmou o comandante, que acredita na possibilidade de conquistar os três títulos disputados este ano.

“Eu disse que era muito mais fácil trabalhar agora no Palmeiras porque eu tenho um staff à disposição, um centro de treinamento maravilhoso, tenho todo dia dados que olho e posso direcionar a equipe. E o principal, eu tenho identidade com o Palmeiras, o Palmeiras tem uma identidade como jogo. A gente criou um ambiente nesse mês com os atletas, e isso é o que dá o respaldo para sonhar. Os três títulos? Não sei, mas vamos trabalhar para isso”, completou.

O Palmeiras é a única equipe brasileira que briga para ser campeã das três competições em disputa. É o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás dos líderes São Paulo e Internacional, está na semifinal da Copa do Brasil (vai pegar o Cruzeiro) e quartas da Copa Libertadores (irá encarar o Colo-Colo-CHI).

“É bom que meu torcedor saiba que neste momento estamos muito bem, valorizados, ganhamos, mas teremos dias de dificuldade. E ainda não ganhamos nada. Nada! Só estamos crescendo. Mas ainda temos de passar pelo Colo-Colo para chegar em uma semifinal (da Libertadores), passar do Cruzeiro para chegar à final (da Copa do Brasil) e chegar perto dos que estão na nossa frente no Brasileiro. Que (a torcida) não se deixe iludir pelo cântico da sereia. Tem de trabalhar muito para atingir um dos objetivos pelo menos”, finalizou.

Além disso, o Verdão derrubou nesta noite uma invencibilidade de nove jogos do Atlético-PR, contando Brasileirão e Copa Sul-Americana. Com uma formação A e outra B, o Palmeiras de Felipão soma 76,6% de aproveitamento. São sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sendo esta, com classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, diante do Cerro Porteño.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. A tendência é que o Verdão utilize a maior parte de sua equipe B contra o maior rival, que não terá o demitido Osmar Loss no banco de reservas.

