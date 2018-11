Felipão desabafa por 7 a 1 e valoriza “cobrança incisiva” no Palmeiras

O título do Campeonato Brasileiro marcou o primeiro trabalho de sucesso de Luiz Felipe Scolari no País desde a goleada por 7 a 1 sofrida na Copa do Mundo de 2014. Após bater o Vasco em São Januário, o técnico desabafou sobre o assunto e atribuiu o sucesso do Palmeiras à disciplina que impôs ao elenco.

“As pessoas pensam que aquilo (7 a 1) vai ficar marcado para o resto da vida, mas não vai. Trabalhei tanto tempo como jogador e técnico, que sei discernir os momentos bons e ruins. Aquele foi ruim”, simplificou Felipão, que se alongou na resposta sobre o 7 a 1 e rebateu uma das críticas de seus detratores.

“Não sou ultrapassado. Não sou melhor nem pior. Sou um bom técnico, com métodos iguais aos outros. Vejo as pessoas falando que meus métodos de treinamento estão ultrapassados, mas, desde que cheguei ao Palmeiras, ninguém vê meus treinos. Deixa falar. O povo brasileiro me trata com um carinho que vocês não imaginam”, afirmou.

Seleção à parte, Luiz Felipe Scolari falou sobre o trabalho de sucesso desenvolvido no Palmeiras rumo ao título brasileiro. Contratado para suceder Roger Machado durante o torneio nacional, o técnico fez a diferença com seu estilo paizão e, ao mesmo tempo, disciplinador.

“Eu diria que uma palavra mais forte no vestiário, uma cobrança mais incisiva em alguns detalhes e o bom trabalho dos profissionais do clube”, disse, quando questionado sobre os aspectos decisivos desde que assumiu o comando. “Precisava da vontade dos atletas e da determinação em cumprir ordens”, explicou.

Ainda em São Januário, Felipão já avisou aos jogadores o que espera da próxima temporada. “Falei para eles agora: se preparem, porque, no ano que vem, a exigência vai ser maior. Nesse ano, não pude fazer mudanças. Meu time era esse e tivemos algumas dificuldades. No ano que vem, vamos ver o que acontece”, afirmou.