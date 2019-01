Felipão dá indícios de time titular do Palmeiras sem Bruno Henrique

Luiz Felipe Scolari deu os primeiros indícios da equipe titular do Palmeiras neste início de ano. Em um trabalho específico nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, Felipão dividiu seu elenco em três formações, todas com um atleta a menos, que se revezaram em um campo reduzido. A maior surpresa ficou por conta da ausência de Bruno Henrique.

De colete amarelo jogaram Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Dudu e Deyverson. Outro mistério permaneceu de pé em virtude da ausência de um atleta de linha, deixando no ar quem será o substituto de Willian, que se recupera de cirurgia e poderá voltar a jogar apenas no segundo semestre.

Bruno Henrique, capitão do Palmeiras no ano passado, fez parte da equipe de colete laranja, juntamente com Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Juninho e Victor Luis; Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo e Borja.

O terceiro time, que não vestia colete e contou com muitas improvisações na defesa, foi formado por Jailson; Jean, Nico Freire, Moisés e Hyoran; Allione e Zé Rafael; Erik, Felipe Pires e Arthur Cabral.

As improvisações, em especial na terceira equipe, foram motivadas pelas ausências no elenco. Edu Dracena, Fabiano, Guerra, Raphael Veiga e Yan fizeram outras atividades e não participaram do trabalho no gramado.

O Verdão realizará mais um treinamento nesta tarde, agora sem a presença de jornalistas, e fará no sábado o primeiro jogo-treino da temporada, provavelmente contra o Comercial. A estreia no Paulistão será contra o Red Bull, dia 20 de janeiro.