Felipão dá indícios de escalação com Borja e Hyoran para pegar o Cerro

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Paraguai, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na tarde desta quarta-feira, o Verdão realizou seu último treinamento antes do confronto e Felipão ensaiou a equipe que deve mandar a campo.

A princípio, as atividades desta quarta-feira seriam fechadas para a imprensa, mas o clube mudou sua programação. Nos trabalhos, realizados em um campo da Conmebol, em frente ao hotel em que a delegação está hospedada, Scolari dividiu sua equipe em três grupos.

Juntando os atletas que atuaram nos diferentes exercícios, a escalação do treinador, provável para esta quinta-feira, teve Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Hyoran, Dudu e Borja.

“Está sendo uma experiência muito boa trabalhar com esse grande e vitorioso treinador. É bem tranquilo, sem frescura. É um cara bem paizão mesmo, conversa e brinca com todos”, afirmou Edu Dracena, em entrevista coletiva em Assunção.

“Só a presença dele já nos traz uma confiança muito grande. Não preciso nem falar do currículo dele. Tê-lo ali te orientando deixa mais tranquilo. Esperamos, com o auxílio dele, fazer um segundo semestre vitorioso. Pela capacidade que temos e o que temos mostrado, com a presença dele, esperamos fazer um grande jogo e levar um placar bom para São Paulo”.

Após dois empates consecutivos sem gols, o Verdão espera balançar as redes pela primeira vez com o pentacampeão mundial dirigindo a equipe pela terceira vez. Ao contrário da Copa do Brasil, o gol como visitante serve como critério de desempate. Melhor campanha da primeira fase da competição, o Alviverde tem como única vantagem decidir o duelo de volta, no dia 30 de agosto, no Allianz Parque.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com