Felipão conversa com elenco e Palmeiras treina novamente sem Luan

Luan foi mais uma vez desfalque no treino do Palmeiras, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O zagueiro veio a campo apenas para acompanhar a conversa de Felipão antes do início das atividades.

Ao lado dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, Scolari reuniu todos os atletas no gramado, distante dos jornalistas, de modo que a conversa de cerca de cinco minutos não pôde ser ouvida.

Na quarta-feira, Luan realizou trabalhos com bola acompanhado do preparador físico Marco Aurélio Schiavo, na Academia de Futebol, separado dos demais atletas. Foi a única vez que isto ocorreu desde sua lesão, considerando o período que a imprensa tem acesso ao CT.

O defensor palestrino não joga desde o último dia 25. Na partida contra o Botafogo, Luan sentiu um problema físico e precisou ser substituído por Antônio Carlos. Depois, o clube constatou uma sobrecarga muscular no adutor da perna direita.

Outra grande dúvida no Verdão está no meio-campo. Gustavo Scarpa, voltando de lesão, ficou entre os reservas nos últimos três jogos e viu Lucas Lima ganhar uma sequência de quatro partidas como titular. Existe a possibilidade, porém, de o artilheiro do Palestra no ano retomar a vaga entre os 11 iniciais.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Athletico, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Uma provável formação alviverde para o duelo tem Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Zé Rafael e Deyverson.