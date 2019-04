Felipão chama torcedores de palhaços e ameaça deixar o Palmeiras

Nem tudo foi alegria na goleada do Palmeiras sobre o Melgar, em Arequipa, no Peru. Em entrevista coletiva após o jogo, Felipão relatou uma discussão com torcedores presentes no estádio, aos quais chamou de palhaços, mostrou insatisfação com as reclamações, chamou cogitou deixar o comando do clube caso seja a vontade da torcida e afirmou que sequer cobraria do clube o valor da multa rescisória.

“Aconteceu que deve ter uns quatro ou cinco que não tem noção do que dizem aos jogadores. Gritando algumas bobagens. Se querem gritar bobagem, ter um culpado, achem a mim. Sou eu que escalo os jogadores. Vão lá, gritem comigo, briguem comigo, xinguem a mim. Mas não xingar os jogadores. Jogaram, venceram, classificaram e foram xingados? Pelo amor de Deus. Se não estão contentes, vão lá e peçam para a direção do Palmeiras. Nós não estamos contentes e queremos que o Felipe vá embora. Vou embora amanhã. Acabou o assunto. Um bando de palhaços. Quatro ou cinco palhaços. Se não acharem interessantes, estou lá em São Paulo, moro em São Paulo”, afirmou Scolari.

“Se não está contente, tem aí o presidente, coisa bem mais simples. Se não quiser, o Palmeiras não precisa nem pagar. Um bando de pessoas que não tem noção e depois dizem lá que ‘nós não fomos’. Parem com essa palhaçada, assumam o que digam. Se tem uma turma que quer fazer isso, faça. Mas assuma. Diga: ‘Nós somos fulano de tal da torcida tal’. Não fique com mentira. Fim do mundo, chateado com esse pessoal”, completou.

O triunfo em Arequipa garantiu ao Verdão a classificação às oitavas de final da Libertadores e a liderança no Grupo F da competição. Na última rodada da fase de grupos, o Alviverde encara o San Lorenzo, segundo colocado, no dia 8 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque e um empate bastará para o Palestra assegurar a primeira posição da chave.