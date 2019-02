Felipão aprova quantidade de lançamentos do Palmeiras no clássico

Uma das críticas ao futebol apresentado pelo Palmeiras no clássico contra o Santos foi em relação aos lançamentos da equipe. Diante do Peixe tentando marcar pressão, com sua linha de zaga posicionada próxima ao meio-campo, o Verdão tentou diversas enfiadas longas sem sucesso. Para Felipão, a estratégia foi correta.

“Eu reclamei da qualidade dos lançamentos, não da quantidade. O time do Santos joga lá em cima. Nós temos que acertar os passes de 30, 40 metros. Nós treinamos assim, o Santos joga lá em cima. Com um bom passe…. esse era o meu problema”, afirmou Scolari.

No primeiro tempo, as duas equipes pouco criaram no Allianz Parque. A maior oportunidade aconteceu apenas aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Borja perdeu um gol claríssimo, com Everson já batido no lance. Na etapa final, o Verdão conseguiu assustar o Santos e pressionar pela vitória, mas apenas com cruzamentos na área.

“O repertório está bom, tem criado oportunidades. E, quando se cria oportunidades, a gente não pode reclamar de nada, não. O que a gente pode cobrar da equipe e dos jogadores é qualidade no último chute, no último cabeceio. E isso a gente faz durante a semana”.

“Não é porque o time permaneceu o mesmo do ano passado que temos mais qualidade que as outras equipes. Não é porque o Palmeiras tem muitos jogadores que precisa ganhar de todo mundo. Isso é um absurdo”, finalizou Scolari.