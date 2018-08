Felipão aprova postura tática do Palmeiras e quer “volúpia” por gols

No primeiro jogo de sua terceira passagem pelo Palmeiras, Luiz Felipe Scolari viu o time empatar por 0 a 0 contra o América-MG, no Estádio Independência. A postura tática da equipe reserva armada para atuar pelo Campeonato Brasileiro deixou o experiente técnico satisfeito.

“Não conseguimos o resultado que queríamos, mas, taticamente, gostei muito da equipe”, analisou. “Tínhamos que fazer algumas mudanças e colocar uma equipe inteligente para enfrentar o América-MG, que tem um sistema bem interessante. Acho que conseguimos jogar muito bem taticamente”, elogiou.

Do meio para a frente, o Palmeiras entrou em campo com Thiago Santos, Moisés, Jean, Lucas Lima, Hyoran e Borja. A exemplo do que ocorreu no empate contra o Bahia, o time alviverde desperdiçou um pênalti, uma vez que o experiente Jean parou no goleiro João Ricardo no primeiro tempo.

“Não tivemos a capacidade de fazer o gol. Penso que posso trabalhar um pouco com eles essa parte de ter mais ânsia, volúpia de fazer os gols e vencer os jogos”, afirmou Felipão. “A princípio, gostei da minha equipe. Gostei bastante”, acrescentou.

Na medida em que jogou contra o Bahia na última quinta-feira e enfrenta o Cerro Porteño na próxima quinta, Felipão resolveu poupar os titulares para as oitavas de final da Copa Libertadores. Apresentado na sexta, ele aproveitou a partida para usar Miguel Borja, de volta após artroscopia no joelho direito.

“Tudo correu certo. Faltou o gol. De sexta para sábado, foi um pouco de conversa com o pessoal. No sábado, treino tático. Agora, é a evolução dia a dia do que gosto na minha equipe. E ver se conseguimos, através de trabalho, atingir detalhes que, hoje, não conseguimos”, afirmou o treinador.