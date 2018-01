Fantasiados, Lucas Lima e Dudu participam de gravação de comercial

Alguns dos principais jogadores do Palmeiras foram requisitados para a gravação de um comercial da Faculdade das Américas (FAM), patrocinadora do clube. O meia Lucas Lima, apresentado na última quarta-feira, e o capitão Dudu participaram da ação para divulgar os cursos da instituição de ensino.

Dudu foi caracterizado como professor de educação física, enquanto Lucas Lima e Keno fizeram as vezes de alunos da instituição. O goleiro Fernando Prass se passou por médico, o atacante Willian ficou como chef de cozinha e o meio-campista Moisés vestiu trajes de juiz.

A FAM é propriedade do casal formado por Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, conselheiros do Palmeiras. A empresária usou seu perfil em redes sociais para divulgar fotos da ação de marketing envolvendo alguns dos principais jogadores do clube alviverde.