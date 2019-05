F. Melo revela cartão mais doloroso e choro abraçado com Felipão

Aos 35 anos de idade, o experiente Felipe Melo revelou uma das expulsões mais dolorosas de sua longa carreira. O meio-campista do Palmeiras contou ainda que, ao falar sobre o episódio com o técnico Luiz Felipe Scolari, ambos chegaram a chorar abraçados.

Nas oitavas de final da Copa Libertadores 2018, Felipe Melo foi expulso por entrada violenta logo no começo da partida contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 do time paraguaio e avançou apenas pelo triunfo por 2 a 0 alcançado como visitante.

“Foi muito doloroso para mim esse cartão. Fiquei de joelho quase o jogo todo, chorava no vestiário. Estavam minha esposa, meus filhos, meus melhores amigos, todos no estádio. Foi talvez o cartão vermelho mais doloroso da minha carreira”, disse ao Sportv Felipe Melo, satisfeito com a reação dos companheiros na ocasião.

“Foi de uma importância muito grande no vestiário o Edu Dracena e o Bruno Henrique falarem: ‘Vamos correr por esse cara’. Houve outros, mas esses dois, pelo que fizeram, pensei: ‘Caramba, sou querido pelo grupo’”, contou o meio-campista palmeirense.

Dois dias após a expulsão precoce por entrada violenta em uma partida decisiva pela Copa Libertadores, o atleta foi chamado para uma conversa particular com Felipão. Ele seguiu ao encontro receoso, mas acabou se emocionando ao lado do exigente comandante.

“O Felipão me chamou na sala dele e, naquela sala, chorei abraçado com ele. Ele puxou minha orelha, mas também chorou comigo naquele momento. Falei: ‘Pô, não posso fazer um cara desses ficar triste mais, não’. Está puxando minha orelha, mas, ao mesmo tempo, dando um abraço”, contou Felipe Melo.